Calcio: Abodi, 'Arabia Saudita? Serve una risposta da parte della Fifa'

Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – "Arabia Saudita? Non credo che la risposta possa essere nazionale, ma a mio avviso deve essere internazionale, facendo valere da parte della Fifa delle regole che debbono valere per l'equilibrio competitivo nel globo". Lo dice Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, ai microfoni di Sky Sport, in merito all'enorme flusso di denaro dall'Arabia Saudita che ha destabilizzato il mercato estivo del calcio.

"Ciclicamente ci sono stati fenomeni simili -prosegue il ministro-, anche se questo sembra avere caratteristiche particolari: c'è stato il fenomeno americano nello scorso secolo, quello russo, quello della Cina. Ci sono state fasi come questa. Probabilmente l'Arabia Saudita ha qualcosa in più perché c'è una strategia geopolitica, di fronte alla quale bisogna sempre rispondere non soltanto prendendo atto o in modo scomposto. Al mercato bisogna rispondere con delle regole che valgono nel settore calcistico. Per quanto ci riguarda abbiamo perso qualche campione, ma non credo ci sarà un contraccolpo. Il nostro campionato è molto competitivo, lo sarà ancor di più nella stagione che sta per iniziare e dal punto di vista televisivo continuerà ad avere in Italia e nel mondo il fascino che ha sempre avuto".

"Certo bisogna migliorare il prodotto, su questo non c'è dubbio. Credo che questa possa essere la migliore risposta, non soltanto per l'Arabia Saudita, ma anche per l'ipotesi Superlega. Sono fenomeni di mercato globale di fronte ai quali l'unica maniera per allontanare i rischi è migliorare il prodotto, anche attraverso le alleanze tra campionati continentali", conclude Abodi.