Calcio, Abodi: "Dare più spazio ai giovani, il talento c'è"

Roma, 8 apr. (askanews) – Sulla proposta del ct Luciano Spalletti di favorire l’utilizzo dei giovani, il ministro Andrea Abodi ha spiegato: “Ogni ipotesi che consente di favorire il completamento del percorso in campo è positiva, purché compatibile con il quadro europeo e con la volontà dei club che non ha bisogno di verifiche europee ma è la regola che fa cambiare passo”.

“Il talento c’è – ha aggiunto – ma dobbiamo uscire dalla logica dell’allenamento agli schermi e liberare la fantasia dei ragazzi: così emergerà una qualità che è nel dna degli italiani e che in questi anni è stata mortificata”.