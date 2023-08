Calcio: Abodi, 'dispiaciuto e perplesso, un ringraziamento a Mancini per quanto ha dato'**

Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - "Sorpreso, dispiaciuto, perplesso. Il tempo aiuterà a comprendere le ragioni di questa scelta e della tempistica. Un ringraziamento a Roberto Mancini per quello che ha fatto e dato da CT della nostra Nazionale in questi anni". Lo dice il ministro per lo...

Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – "Sorpreso, dispiaciuto, perplesso. Il tempo aiuterà a comprendere le ragioni di questa scelta e della tempistica. Un ringraziamento a Roberto Mancini per quello che ha fatto e dato da CT della nostra Nazionale in questi anni". Lo dice il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in merito alle dimissioni del ct della nazionale Roberto Mancini.