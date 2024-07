Calcio: Abodi, 'emendamento Mulé ha tracciato rotta, macchina può andare solo avanti’

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) - "Il calcio italiano? Preferirei non parlarne oggi perché il calcio italiano da 16 anni non si qualifica alle Olimpiadi, quindi diciamo che siamo fuori contesto. Avremo modo di parlarne, i contenuti e gli argomenti non mancano, ma credo che ci sia una prospet...

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – "Il calcio italiano? Preferirei non parlarne oggi perché il calcio italiano da 16 anni non si qualifica alle Olimpiadi, quindi diciamo che siamo fuori contesto. Avremo modo di parlarne, i contenuti e gli argomenti non mancano, ma credo che ci sia una prospettiva perchè per la prima volta, grazie all'emendamento Mulè, è stata tracciata la rotta di un percorso in cui la macchina ha una sola direzione, avanti e non indietro". Lo ha detto il ministro dello Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della Unesco "Change the Game" Sport Conference, a proposito della situazione del calcio italiano.