Calcio: Abodi, 'giustizia sportiva? Procura unica per uniformità giudizio

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – La riforma della giustizia sportiva "non può avvenire per via politica, ma attraverso un'auto analisi e mettendosi in discussione. Il corpo normativo ha la sua validità ma c'è qualcosa che non ha funzionato e noi faremo la nostra parte. Con il ministro Nordio stiamo lavorando a una serie di verifiche sulla possibilità di individuare una procura della Repubblica sulla quale concentrare tutti i procedimenti che riguardano la tematica sportiva, almeno per quel che riguarda gli sport a squadre professionistiche, per evitare che le diverse interpretazioni delle diverse procure della Repubblica determinino delle asimmetrie temporali che non fanno comprendere che è necessario uniformità di giudizio anche nelle tempistiche. Sarebbe un grande passo in avanti". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento.