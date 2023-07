Calcio: Abodi, 'Italia U19 campione Europa? Mi auguro la A abbia visto ultime due gare'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Impresa straordinaria dell'U19. Un invito alla Serie A? Più che un invito, un precetto. Mi auguro che la Serie A abbia visto bene queste due partire e sappia trarre la giusta ispirazione, al di là del fatto che questi ragazzi sono tutti in club di Serie A, ma mi auguro di vederli più in campo che in panchina”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell’incontro con la nazionale under 19 reduce dalla vittoria dell’europeo di categoria a chi gli chiedeva se in Serie A servisse più coraggio nel far giocare i giovani.