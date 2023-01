Calcio: Abodi, ‘Lite Gravina-Casini su Supercoppa in Arabia? Va bene dibattito ma in privato’

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - “Polemiche Gravina-Casini su Supercoppa in Arabia? Mi affido alla clemenza della corte. Da un lato sono anche soddisfatto ma sto ammettendo una mia debolezza: abbiamo bisogno di farne a meno, certe cose si dicono in un rapporto bilaterale in privato e non all&rsqu...

Roma, 19 gen.

– (Adnkronos) – “Polemiche Gravina-Casini su Supercoppa in Arabia? Mi affido alla clemenza della corte. Da un lato sono anche soddisfatto ma sto ammettendo una mia debolezza: abbiamo bisogno di farne a meno, certe cose si dicono in un rapporto bilaterale in privato e non all’opinione pubblica, poi è normale ci sia dibattito sul motivo per cui andare a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove, bisogna guardare al mondo come un unico grande teatro e palcoscenico”.

Lo ha detto il Ministro dello Sport e per i giovani Andrea Abodi nel corso del Premio Biscardi sulle polemiche tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini sulla Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in Arabia Saudita. “La scelta di andare in un posto o in un altro da’ visibilità o accreditamento, mi auguro in futuro maggiore coerenza sui principi che pratichiamo”, ha aggiunto Abodi.