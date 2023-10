Calcio: Abodi, 'parole Gravina? Ad Autonomia teniamo tutti, non è privilegio'

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Le parole di Gravina, in risposta a chi chiede le sue dimissioni? L’autonomia è un presupposto al quale teniamo tutti e che cercheremo di preservare. Non è un privilegio. E’ un fattore di salute dello sport, con il presupposto che la politica indubbiamente si preoccupi dello sport, perché anche noi abbiamo risposte da dare. C’è un ciclo quadriennale che si esaurisce il prossimo anno ed è quello il luogo dove tendenzialmente si confronteranno le posizioni sportive e dove la politica sportiva farà la sua parte. Io ora mi preoccupo delle emergenze”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro sportivo Delphinia a Caivano, in merito alle parole del numero uno della Figc che ha sottolineato come l’autonomia dello sport vada rispettata per mantenere la democrazia.