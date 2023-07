Calcio: Abodi, 'stadio Franchi? Comune Firenze faccia come Venezia'

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – "Ieri ho visto il sindaco di Firenze Nardella. Avendo chiara la posizione dell'Europa sulla finanziabilità degli stadi, che è negativa, bisogna che, come ha fatto Venezia, il progetto del Comune si predisponga alla natura della misura finanziaria". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Consiglio Nazionale del Cip, in merito alla questione relativa ai fondi per lo stadio Franchi di Firenze.