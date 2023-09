Calcio: Abodi, 'su stadi proporrò regia unica per gestione burocrazia'

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – "A breve termine farò una proposta per trovare una regia unica nella gestione delle procedure burocratiche perché non sempre si trovano tecnici delle amministrazioni illuminati che aiutino le società a sviluppare queste iniziative. Probabilmente un commissario che possa fare coordinamento e affiancare amministrazioni e club potrebbe essere la soluzione per affrontare un problema che non è più procrastinabile. Dobbiamo trovare una modalità che consenta al tempo stesso di rispettare le norme e le legittime aspettative di un club e dei suoi tifosi. Non so se il commissario potrà essere la ricetta giusta, ma mi sento di non scartarlo". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento, in merito alla vicenda del centro allenamenti della Fiorentina, ancora in attesa dell'ok per l'apertura al pubblico dei due impianti da circa 3 mila posti. Poi, sulla candidatura congiunta di Italia e Turchia per l'Europeo 2032, spiega come sia stata "una scelta della Federazione che abbiamo compreso, ora dobbiamo renderla proficua. Da un lato c'era una candidatura turca di grande valore dal punto di vista della qualità infrastrutturale sempre bocciata e si rischiava che la Uefa decidesse in loro favore. Dall'altra c'è l'Italia che chiedeva l'assegnazione alla Uefa per colmare un gap con gli altri paesi insopportabile", conclude Abodi.