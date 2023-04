Calcio: Abodi, 'successi italiani in Champions non offuschino necessità riforma sistema'

Calcio: Abodi, 'successi italiani in Champions non offuschino necessit&a...

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – I successi italiani in Champions League sono piacevoli ma "abbiamo tanti problemi da risolvere. Spero solo che questi successi non offuschino la necessità di una riforma complessiva del sistema calcio". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione degli Open d'Italia di golf al Coni. "A volte le vittorie determinano quell'euforia che distrae rispetto agli obiettivi che dobbiamo perseguire -ha aggiunto Abodi-. Speriamo di arrivare fino in fondo, e speriamo di dimostrare che comunque il calcio italiano sia ancora vivo. Ma dobbiamo fare molte cose e dobbiamo farle presto e bene".