Calcio: Abraham è diventato papà, è nato Amari

Roma, 3 mar. – (Adnkronos) – “Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/2023”. Con questo messaggio, una foto e un cuore su Instagram, Tammy Abraham ha annunciato di essere diventato padre. Abraham ha pubblicato una foto in sala parto, con il neonato in braccio. Una grande gioia per l’attaccante inglese della Roma, che insieme alla fidanzata Leah Monroe aveva scelto di annunciare la bella notizia lo scorso Natale.