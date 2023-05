Calcio: Abraham, ‘due finali in due anni straordinario, sono orgoglioso’**

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – “Per la finale sono fiducioso, abbiamo voglia di giocarla e per fare bene dobbiamo affrontarla tutti insieme. Ma già giocare due finali in due anni è un risultato straordinario, ne sono orgoglioso. L’Europa League è una competizione importante, una partita secca in cui dobbiamo lasciare tutto”. Così Tammy Abraham durante il media day della Uefa a Trigoria in vista della finale di Budapest. A chi gli chiede se è spaventato di rimanere fuori dalla Champions senza una vittoria in Europa League risponde: “Personalmente non ho mai avuto paura. Ho già giocato diverse finali e dobbiamo essere positivi e dare del nostro massimo, ripensando al viaggio fatto per raggiungere il nostro obiettivo”.