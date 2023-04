Calcio: accolto ricorso Juve, ridati i 15 punti e si rifarà il processo (2)

(Adnkronos) – Il Collegio di garanzia ha anche "accolto i ricorsi di Enrico Vellano, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus". Dopo questa sentenza, il Collegio di Garanzia dello Sport ha un mese di tempo per le motivazioni. Il nuovo procedimento alla Corte di Appello federale della Figc che dovrà riesaminare la penalizzazione della Juventus non si svolgerà prima della fine maggio/inizio giugno.