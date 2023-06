Calcio: accordo Tonali-Newcastle, ora il club inglese tratta con il Milan

Milano, 22 giu. - (Adnkronos) - E' una giornata importante per il Milan e per Sandro Tonali. Dopo l'incontro tra il club e gli agenti del centrocampista rossonero per capire come regolarsi in caso di interessi formali di squadre importanti sul giocatore, è arrivata l'offerta co...

Milano, 22 giu. – (Adnkronos) – E' una giornata importante per il Milan e per Sandro Tonali. Dopo l'incontro tra il club e gli agenti del centrocampista rossonero per capire come regolarsi in caso di interessi formali di squadre importanti sul giocatore, è arrivata l'offerta concreta del Newcastle. Il club inglese ha presentato un'offerta monstre di ingaggio a Tonali e ha raggiunto l'accordo economico con il giocatore, trovando la sua volontà nell'accettare la destinazione. Una scelta dettata anche dall'apertura del Milan alla cessione.

Il Newcastle è arrivato a offrire al Milan 70 milioni più 5 di bonus, secondo quanto riporta Sky Sport. Il Milan ha controproposto 80 milioni per l'ok definitivo. In queste ore la società inglese sta valutando la possibilità di inserire ulteriori bonus, in modo da arrivare alla cifra di 80 milioni richiesta dal Milan. Manca davvero l'ultimo sforzo da parte del Newcastle per chiudere la storia tra Tonali e il Milan (ora che si è arrivati alla fase formale di offerte e accettazioni, i contatti sono continui) e ribadire ancora una volta la forza dirompente della Premier sul mercato. Il Newcastle ha presentato una maxi offerta per convincere Tonali: dalle prime indiscrezioni si parla di un contratto di 6 anni da 8 milioni netti all'anno più 2 di bonus (attualmente al Milan il centrocampista guadagna 2 milioni e mezzo all'anno). Una proposta che ha convinto il calciatore ad accettare.

Con Tonali vicino al trasferimento al Newcastle, il Milan è costretto a guardarsi intorno per individuare il suo sostituto. Frattesi sarebbe l’uomo giusto e i rossoneri sarebbero pronti a sfidare Inter e Juventus per averlo. Se il Milan cederà in tempi brevi Tonali alle proprie condizioni (80 milioni di euro), allora potrebbe accontentare il Sassuolo che – vista l’asta che si è creata – ha chiesto 40 milioni di euro per il giocatore.