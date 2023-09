Calcio: ad Inter, 'nuovo stadio? Valutazioni su Rozzano, a gennaio parleremo con il comune'

Milano, 7 set. – (Adnkronos) – Se il Milan si muove deciso su San Donato, l'Inter conferma l'interesse per l'area di Rozzano per la costruzione di uno stadio di proprietà. La conferma arriva dal Ceo Alessandro Antonello, intervistato da Sky Sport a margine dell'assemblea Eca: "Come è già stato annunciato abbiamo identificato un'area alternativa per il nuovo stadio a Rozzano e abbiamo firmato un'esclusiva fino ad aprile 2024 per l'area. La nostra intenzione è analizzare e approfondire. E' un'area assolutamente interessante perché c'è anche un'altra arena che ospita eventi sportivi importanti (il Forum di Assago, ndr). Su San Siro abbiamo avuto la conferma dalla Soprintendenza che nel 2025 verrà posto un vincolo sul secondo anello, che renderà difficile attuare il nostro piano originario. Cerchiamo di capire anche qui quali potrebbero essere le prospettive future". Sui tempi di attesa per l'area di Rozzano, Antonello risponde: "Abbiamo già iniziato a lavorare per una valutazione dettagliata dell'area, dobbiamo aspettare l'approvazione del Pgt del comune di Rozzano. Ci aspettiamo da gennaio in poi di poter iniziare un percorso con il comune di Rozzano per valutare la fattibilità del progetto. Su San Siro ci sono alcuni passaggi formali ancora da valutare".