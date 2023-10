Calcio: Adidas celebra Messi in stile Nba, 8 anelli per gli 8 palloni d'oro

Calcio: Adidas celebra Messi in stile Nba, 8 anelli per gli 8 palloni d'oro

Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Lo sponsor tecnico di Lionel Messi celebra il 36enne fuoriclasse di Rosario all'indomani della conquista dell'ottavo pallone d'oro della sua formidabile carriera. Adidas ha omaggiato l'attaccante dell'Inter Miami con 8 anelli in stile Nba, ricre...

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – Lo sponsor tecnico di Lionel Messi celebra il 36enne fuoriclasse di Rosario all'indomani della conquista dell'ottavo pallone d'oro della sua formidabile carriera. Adidas ha omaggiato l'attaccante dell'Inter Miami con 8 anelli in stile Nba, ricreando l'iconica immagine del centro dei Boston Celticsi Bill Russell con gli 11 anelli Nba vinti in carriera. Un gesto che ha anche lo scopo di far conoscere questo traguardo anche negli Stati Uniti.