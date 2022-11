Calcio: Aeronautica Militare e Lega Pro opportunità e valore aggiunto, il 13-11 a Monopoli

Firenze, 8 nov. – (Adnkronos) – Aeronautica Militare e Lega Pro: opportunità e valore aggiunto. Questo il titolo della conferenza stampa organizzata da Lega Pro, Comune di Monopoli e dal club biancoverde pugliese che avrà luogo domenica 13 novembre 2022, alle 10:30 prima del derby Monopoli-Foggia, alla biblioteca comunale Prospero Rendella di Monopoli in largo Giuseppe Garibaldi 24.

Durante l'incontro con la stampa sarà presentato l'accordo per il servizio sperimentale di meteorologia nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. Interverranno: Angelo Annese sindaco di Monopoli, Luca Baione Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione Metereologica Mondiale, Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Cristian Iaia Assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Monopoli, Paolo Tavano vice presidente S.S. Monopoli 1966 e Rocco Galasso responsabile marketing solidale S.S.

Monopoli 1966.

Come simbolo della partnership tra Aeronautica Militare e Lega Pro la Fanfara del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare e 3^ Regione Aerea di Bari suonerà l’Inno d’Italia all’ingresso in campo delle squadre. Nella gara tra Monopoli e Foggia, come in tutte quelle della Lega Pro, sarà anche celebrata la "Giornata Mondiale della Gentilezza" con ‘messaggi gentili’ in tribuna tra i club e in campo tramite Led Display. Sempre al "Veneziani" di Monopoli, domenica 13 novembre alle 12, ci sarà la benedizione di un quadro del Beato Carlo Acutis ed è prevista un'altra tappa della raccolta firme ‘No al cibo sintetico’, promossa da Coldiretti Puglia e Fondazione Campagna Amica Puglia.