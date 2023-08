Calcio: agente Gabri Veiga, 'il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria'

Calcio: agente Gabri Veiga, 'il Napoli non ha voluto pagare la clausola ...

Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – "Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga. L'accordo con l'Al Ahli non è ancora chiuso, ma continuiamo a parlare". Lo dice l'agente del centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga, Pini Zahavi, al 'El Partidazo de Cope', programma radiofonico spagnolo, in merito al mancato accordo con il Napoli e alla decisione di aprire alla trattativa con il club arabo.