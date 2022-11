Calcio: agente Pogba, 'vuole battere la sfortuna e dare alla Juve quel che merita'

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - "Per lui l’impegno che la Juve ha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio. Non è tormentato, quando accade qualcosa di brutto nella sua vita, lo guarda, lo analizza, volta pagin...

Roma, 17 nov.

– (Adnkronos) – "Per lui l’impegno che la Juve ha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio. Non è tormentato, quando accade qualcosa di brutto nella sua vita, lo guarda, lo analizza, volta pagina e pensa a risolvere il problema. Gli è dispiaciuto molto non poter giocare il Mondiale al mille per cento, ma capisce che il giorno dopo devi alzarti e continuare il tuo recupero. Vuole giocare, vuole battere la sfortuna per dare alla Juve quello che merita".

Lo dice l'agente di Paul Pogba, Rafaela Pimenta in un'intervista a 'Marca' in merito al futuro del suo assistito.