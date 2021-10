Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – “Ci stiamo lavorando da una settimana con Tiago Pinto e stiamo iniziando a fare lo stesso percorso fatto da Pellegrini". Lo dice Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout in merito al rinnovo di contratto, che scade nel giugno 2024, del suo assistito con il club giallorosso.

"Non sarà un caso che con l’avvento di Mourinho in panchina Veretout è arrivato in Nazionale francese, il tecnico è un valore aggiunto”, sottolinea Giuffredi a Radio Punto Nuovo.