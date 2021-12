Calcio: Aguero si ritira, 'decisione presa per la mia salute' (2)

(Adnkronos) – "Le cose succedono per una ragione -aggiunge l'ormai ex attaccante del Barcellona-. Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile per aiutare i miei compagni a vincere.

Grazie ancora a chi mi ha aiutato a crescere negli anni".

"Ho preso la decisione 10 giorni fa -prosegue Aguero-. Ho fatto di tutto per vedere se c'era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte. Lascio a testa alta. Non so ancora cosa succederà nel futuro, ma so di avere al fianco gente che mi vuole bene. Grazie anche ai giornalisti, ai tifosi di tutti i club in cui ho giocato.

Porterò dentro ricordi molto belli, anche dell'ultimo periodo".