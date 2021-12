Barcellona, 15 dic. – (Adnkronos) – "Questa conferenza stampa è stata convocata per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio. È un momento molto difficile, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute". Sergio Aguero in lacrime annuncia con queste parole il suo ritiro dal calcio giocato a 33 anni per un problema cardiaco.