Calcio: Aic organizza il primo corso di aggiornamento per agente di giocatori

Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Calciatori organizza il primo corso di aggiornamento annuale obbligatorio per Agente di Calciatori, come previsto dal Regolamento Agenti Figc. Il Corso, che si svolgerà in modalità online, è accreditato dalla Commissione Federale Figc Agenti Sportivi e realizzato in collaborazione con Aiacs.

Due sessioni previste: 17-18 giugno e 1-2 luglio 2022 (venerdì dalle 18.30 alle 20.30, sabato dalle 9.00 alle 13.00). Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 3 giugno 2022". Così l'Assocalciatori in una nota.