Calcio: Al Ittihad, ufficiale l'arrivo di Benzema, contratto fino al 2026

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Dopo aver lasciato il Real Madrid Karim Benzema ha firmato per la sua nuova squadra. L'arrivo dell'attaccante francese, è stato ufficializzato dall'Al Ittihad, club saudita con cui ha siglato un contratto di tre anni fino al 2026 e il prossimo anno si confronterà con la Saudi Professional League militando nella squadra campione in carica. In Arabia Benzema ritroverà, ma questa volta da avversario, Cristiano Ronaldo.