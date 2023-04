Calcio: Al Nassr, esonerato l'allenatore Rudi Garcia

Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Rudi Garcia non è più l'allenatore dell'Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. Dopo le voci arrivate dalla Spagna nella giornata di mercoledì di un possibile esonero, il club saudita ha ufficializzato la separazione con il tecnico francese. Una decisione di comune accordo come spiegato dall'Al Nassr in una nota ufficiale: "Il consiglio e tutto l'Al Nassr desiderano ringraziare Rudi e il suo staff per il loro lavoro negli ultimi 8 mesi". La decisione del club è arrivata dopo il pareggio esterno sul campo dell'Al Feiha che ha fatto scivolare l'Al Nassr a 3 punti dalla capolista Al-Ittihad. Risultato che aveva lasciato l'amaro in bocca a Ronaldo, uscito dal campo furioso con gli avversari. Arrivato all'Al Nassr la scorsa estate al posto di Miguel Angel Russo, Rudi Garcia ha collezionato 26 panchine tra tutte le competizioni con il club saudita, con un bilancio di 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Per il francese è stata la prima esperienza fuori dai confini europei dopo aver guidato in carriera – tra le altre – Lione, Marsiglia, Roma e Lille.