Calcio: al via a Coverciano il nuovo corso Uefa A, 192 ore di lezione fino al prossimo 13 luglio

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - È stato inaugurato questa mattina, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per allenatori Uefa A. Fino al prossimo 13 luglio gli allievi riempiranno il Centro Tecnico Federale per seguire le 192 ore di lezione, in aula e sul campo, per completare cos&i...

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – È stato inaugurato questa mattina, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per allenatori Uefa A. Fino al prossimo 13 luglio gli allievi riempiranno il Centro Tecnico Federale per seguire le 192 ore di lezione, in aula e sul campo, per completare così quello che rappresenta il secondo massimo livello formativo per un tecnico. L’abilitazione Uefa A – ottenibile in caso di esito positivo degli esami finali al termine del corso – consente di poter guidare tutte le squadre giovanili, incluse le Primavera, e tutte le squadre femminili, comprese quelle di Serie A. A livello maschile, la qualifica Uefa A permette di allenare tutte le squadre fino alla Serie C compresa, nonché di essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati professionistici, in Serie A e in Serie B.

Tra i corsisti sono molti i nomi noti del calcio italiano, come ad esempio – solo per citarne alcuni – Fabrizio Cacciatore, Nicolò Cherubin, Giacomo Cipriani, Stefano Guberti, Arturo Lupoli, Djamel Mesbah e Fabio Pisacane. Assisteranno a tutto il corso in qualità di uditori – quindi senza maturare l’abilitazione Uefa A, ma per incrementare le proprie conoscenze da allenatori – anche due rappresentanti della federcalcio cubana. La loro presenza è stata resa possibile grazie al rapporto di collaborazione che l’associazione italiana allenatori ha instaurato con la federazione caraibica.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Andrei Agius, Alessio Baresi, Enrico Barilari, Nicola Belmonte, Riccardo Boschetto, Marco Brembilla, Alice Broili, Marco Bruzzano, Daniele Buzzegoli, Fabrizio Cacciatore, Lorenzo Cernuta, Nicolò Cherubin, Emanuele Chiappara, Giacomo Cipriani, Lorenzo Collacchioni, Riccardo Colombo, Roberto Concas, Roberto Crea, Enrico Cristiani, Filippo Damini, Ciro Danucci, Pietro De Giorgio, Alberto De Nardi, Giacomo Del Bene, Domenico Di Cecco, Guido Di Deo, Edwards Vinicio Espinal Marte, Marco Fabbian, Licia Felicella, Charlene Fenaroli, Marco Fontana, Fabio Gentili, Luigi Giandomenico, Mattia Gori, Stefano Guberti, Irene Maria Intravaia, Paolo Lanera, Sebastian Eduardo Leto, Andrea Liguori, Giovanni Livieri, Arturo Lupoli, Djamel Mesbah, Tiziano Mistai, Christian Andreas Moukhallaleh Kasrin, Samuele Olivi, Gianluca Orsini, Fabio Pisacane, Gianluca Porro, Nico Pulzetti, Simone Schipa, Stefano Sgherri, Salvatore Telesca.