Calcio: al via Assemblea Lega Serie A, presenti tutte e venti le società

Milano, 16 dic. – (Adnkronos) – E' iniziata da pochi minuti all'hotel Westin Palace di Milano l'Assemblea della Lega di Serie A con tutte e venti le società presenti. Tra i temi all'ordine del giorno quello dei diritti audiovisivi per Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024, l'lezione del membro indipendente del Consiglio di Lega, l'adeguamento dello Statuto di Lega ai principi informatori per gli Statuti delle Leghe, approvato dalla Figc il 25 novembre 2021 e le proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2021-2024.