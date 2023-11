Calcio: al via la nona edizione dell'integrity tour contro il match fixing

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – Riparte l’appuntamento con la formazione sui temi dell’integrità sportiva, del betting e del match-fixing, dedicato ai calciatori delle Prime Squadre e delle formazioni Primavera e Under 17 dei Club della Serie A TIM. L’iniziativa, promossa dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sportradar AG e l'Istituto per il Credito Sportivo, giunta ormai alla nona edizione, ha l'obiettivo di informare ed educare i calciatori professionisti e i giovani atleti su tematiche di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Durante il workshop, svolto in presenza presso i rispettivi Centri Sportivi dei Club, l'avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, spiegherà a calciatori, staff tecnici e dirigenti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone la casistica nazione e internazionale, i rischi e le conseguenze dal punto di vista sportivo, professionale e legale, comprese le modalità di adescamento da parte dei fixers. Saranno, inoltre, approfondite con particolare attenzione le problematiche legate alle violazioni in materia di betting e le corrette modalità di utilizzo dei social media da parte dei calciatori.

"Questa è un'iniziativa alla quale teniamo molto e non solo da quest'anno, siamo infatti giunti alla nona edizione -dichiara l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo-. L'attenzione della Lega Serie A e delle nostre Squadre verso le tematiche del rispetto delle regole e dei rischi connessi alla ludopatia è massima e rappresenta un asset imprescindibile nella nostra attività".

"La formazione è uno strumento importante per la tutela dell'integrità dello sport, i workshop sono un'occasione preziosa di dialogo e confronto con calciatori e staff tecnici e dirigenziali per approfondire norme, limiti, divieti e sanzioni in materia di betting e illeciti sportivi dentro e fuori dal campo -spiega Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG-. L'obiettivo è creare maggiore consapevolezza su questi temi che possono mettere a serio rischio la regolarità delle competizioni e la stessa reputazione di atleti e club. Consapevoli che il rischio zero non esiste, è con particolare soddisfazione che scendiamo in campo accanto alla Lega Serie A e al Credito Sportivo”.

“L’Integrity Tour, con i suoi appuntamenti di formazione rivolti ai calciatori professionisti delle prime squadre e ai settori giovanili dei Club di Serie A, rappresenta un investimento fondamentale per l’‘allenamento delle coscienze’ dei singoli atleti oltre che un elemento imprescindibile per il contrasto al fenomeno della ludopatia -sottolinea Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo-. L’Istituto per il Credito Sportivo, Banca per lo sviluppo sostenibile attraverso lo Sport e la Cultura, conferma ancora una volta il proprio impegno al fianco di Lega Serie A e Sportradar per contribuire a preservare i valori e l’integrità del sistema sportivo italiano e dei suoi tesserati.”

Sportradar è un'agenzia internazionale dedicata alla tutela dell'integrità sportiva in competizioni di vario genere, con un focus particolare sul calcio, ma anche su discipline come basket, volley e tennis. Il contrasto al match fixing fa parte delle mission di Sportradar che da più di 15 anni, monitora costantemente i mercati del betting – sia a livello nazionale che internazionale, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno – con il compito di rilevare irregolarità e anomalie nei movimenti delle scommesse che potrebbero indicare la possibilità di manipolazioni delle partite. I successi investigativi raggiunti in questi anni da Sportradar nel mondo, oltre a confermare la serietà e validità dei metodi e strumenti impiegati, sono da stimolo a proseguire l’azione di contrasto e prevenzione degli illeciti sportivi tanto a livello locale quanto globale.