Calcio: al via oggi il Mondiale per club con il match tra Al Ahly e Auckland City

Rabat, 1 feb.

– (Adnkronos) – Dal 1° all’11 febbraio si scende in campo per la Fifa Club World Cup 2022, torneo che assegna la coppa del mondo per club che si gioca in Marocco. In esclusiva su Sky e in streaming su Now tutte le partite delle sette contendenti al titolo, tra cui il Real Madrid, vincitore della Champions League 2022, e il Flamengo, detentore della Copa Libertadores 2022. Entrambe le squadre scenderanno in campo a partire dalle semifinali, con la competizione che inizierà ufficialmente oggi, martedì 1° febbraio, con l’ottavo di finale Al Ahly-Auckland City, in campo alle 20.

La vincitrice affronterà il Seattle Sounders nel quarto di finale del 4 febbraio che definirà gli avversari dei Blancos di Carlo Ancelotti. Stesso giorno per il secondo quarto di finale, tra Wydad AC e l’Al Hilal SFC alle 15.30, con la vincente che affronterà il Flamengo il 7 febbraio alle 20. L’8 febbraio tocca finalmente al Real Madrid che, alle 20 scenderà in campo per la seconda semifinale del torneo.

Finali in programma a Rabat l’11 febbraio: alle 16.30 il match per il terzo e quarto posto, alle 20 la finale che aggiudicherà la competizione.