Calcio: Aldair, 'Mondiali senza Italia è brutto, si poteva fare altro regolamento'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Mondiale senza Italia, sarà più facile per il Brasile? Penso che diventa più facile per tutti quanti se manca l'Italia. E' una nazionale che ha vinto tanto e come avversario è meglio non trovarla, ma per il Mondiale in se è brutto non averla, si poteva fare un altro regolamento e portare queste nazionali ad avere un'altra possibilità di giocarlo".

Lo ha detto Aldair Nascimento dos Santos, ex difensore della Roma dello scudetto e campione del mondo con il Brasile nel 1994 a margine della presentazione della stagione 2022 di footvolley di cui è Ambassador, parlando dei prossimi Mondiali di calcio in Qatar dove non ci sarà l'Italia di Mancini.