Calcio: Algarve Cup, domani le azzurre sfidano la Norvegia per centrare la finale (2)

(Adnkronos) – Dopo aver aperto le danze nella semifinale vinta due anni fa con la Nuova Zelanda, che rappresenta l’ultimo capitolo azzurro in Algarve prima di questa nuova esperienza, Cristiana Girelli è pronta a trascinare le sue compagne verso quella finale che nel 2020, anche se raggiunta, non fu mai disputata a causa dell’aggravarsi dell’emergenza legata al Covid-19.

“La gara con la Danimarca ha messo in luce il nostro valore – queste le parole della numero 10 azzurra – abbiamo dimostrato che con la consapevolezza nei nostri mezzi e insistendo sui principi di gioco su cui lavoriamo da tempo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Domani servirà tanta attenzione perché come ha detto la Ct le norvegesi fanno affidamento sulla loro fisicità, noi invece dovremo puntare sul gioco di squadra e sulla nostra qualità tecnica”.