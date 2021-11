Calcio: all'asta a dicembre case, auto e oggetti appartenuti a Maradona

Buenos Aires, 3 nov. -(Adnkronos) – Diversi oggetti appartenuti a Diego Armando Maradona verranno messi all'asta nel prossimo mese di dicembre. Lo riporta il quotidiano sportivo argentino 'Olè' aggiungendo che il ricavato sarà destinato ai suoi eredi diretti, ovvero i suoi cinque figli: Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana e Dieguito.

Verranno anche messe all'asta due case, una nel quartiere di Villa Devoto a Buenos Aires e l'altra nella città di Mar del Plata; tre auto (due BMW e una Hyundai) e diversi altri oggetti che Maradona conservava in un magazzino: orologi di marca, diversi palloni, libri autografati e persino una chitarra con dedica al "più grande della storia da Vicentico", un cantante argentino.

Tra gli oggetti più particolari messi in vendita 13 palline dell'artista colombiano Mr Bling: una in argento che dice "1986, con la firma di Diego e alla base la frase: "La pelota no se mancha, il pallone non si sporca, Diego Armando Maradona"; una d'oro con la firma di Diego, una del Barcelona, ​​una del Napoli e una del Boca.

Oltre a un umidificatore per sigari cubani e una caffettiera, non manca anche una collezione di maglie autografate, tra le quali spiccano una del Napoli di colore rosso firmata da Hamsik; una d'allenamento del Brasile con la dedica di Rivelino.