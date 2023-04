Calcio: Allegri avverte la Juve, 'Inter in un momento complicato ma è una squadra forte'

Torino, 3 apr. - (Adnkronos) - "È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. In questo momento bisogna addrizzare le antenne perché troppi elogi per la Juventus possono far perdere la realtà. Domani giochiamo contro una squadra che sta attraver...

Torino, 3 apr. – (Adnkronos) – "È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. In questo momento bisogna addrizzare le antenne perché troppi elogi per la Juventus possono far perdere la realtà. Domani giochiamo contro una squadra che sta attraversando un momento complicato perché viene da tre sconfitte ma resta una squadra forte. Sarà una sfida molto più complicata di quella di campionato a San Siro". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter.