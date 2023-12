Calcio: Allegri avvisa la Juve, 'Roma squadra scorbutica, Mourinho uno dei migliori'

Torino, 29 dic. - (Adnkronos) - "Siamo in un buon momento ma il calcio vive di equilibrio e bisogna restare con i piedi per terra, pensare alla partita di domani e non a quello che abbiamo fatto finora perché non siamo nemmeno a metà stagione. Fatte queste ultime due partite del g...

Torino, 29 dic. – (Adnkronos) – "Siamo in un buon momento ma il calcio vive di equilibrio e bisogna restare con i piedi per terra, pensare alla partita di domani e non a quello che abbiamo fatto finora perché non siamo nemmeno a metà stagione. Fatte queste ultime due partite del girone d'andata, vedremo a che punto siamo in classifica". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match dell'Allianz Stadium con la Roma. "Loro sono una squadra scorbutica da affrontare -sottolinea il tecnico livornese-, con uno dei migliori allenatori in panchina, non ti danno vantaggi, se non stai attento ti fanno uscire dalla partita, e davanti hanno giocatori di talento: servirà una gara di compattezza e pazienza, senza voler strafare". Allegri fa anche il punto dei giocatori indisponibili.

"A parte De Sciglio, Alex Sandro e Kean gli altri sono rientrati e stanno tutti bene. Le disattenzioni sono dietro l'angolo in questo periodo, dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo fare. È uno scontro diretto, la Roma è una squadra forte, che ha battuto il Napoli e che ha come noi l'ambizione di arrivare fra le prime 4. Sarà una partita complicata, dovremo essere molto bravi".