Calcio: Allegri, 'Cagliari squadra pericolosa, servirà compattezza'

Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – "La partita più importante è sicuramente quella di domani, anche perché l'Inter verrà dopo la sosta. Il Cagliari è una squadra pericolosa, con Ranieri in panchina che non ti dà vantaggi. Bisogna fare una partita tecnica senza perdere la compattezza, che è la cosa più importante. Domani non c'è da strafare ma fare le cose normali". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "Domani è importante perché è la chiusura di un ciclo di partite e dopo ci sarà la sosta ma anche per la classifica. A noi servono punti per allungare sulla quinta", aggiunge Allegri.