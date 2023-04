Calcio: Allegri, 'Chiesa è a disposizione, con l'Inter verrà in panchina'

Torino, 3 apr. - (Adnkronos) - "Federico è a disposizione. L’unico controllo è stato fatto la scorsa settimana in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina". L'allenatore della Juventus, Massimilia...

Torino, 3 apr. – (Adnkronos) – "Federico è a disposizione. L’unico controllo è stato fatto la scorsa settimana in Austria, il ginocchio è a posto ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina". L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter, fa il punto della situazione sulla condizione del ginocchio di Federico Chiesa.