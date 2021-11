Calcio: Allegri, 'con il Chelsea test importante, giochiamo contro i campioni in carica'

Torino, 22 nov. – (Adnkronos) – "Domani ci giochiamo il posto contro una squadra che è in testa alla Premier League e ha vinto la Champions lo scorso anno". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro i campioni in carica del Chelsea.

"Se domani giocheranno con Lukaku avranno un punto di riferimento se invece non ci sarà non daranno punti di riferimento e giocheranno con tanti contropiedisti. Per noi sarà un test importante", aggiunge Allegri.