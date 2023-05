Calcio: Allegri, 'Cremonese va affrontata con rispetto, domani è la partita più importante'

Torino, 13 mag. - (Adnkronos) - "La Cremonese per quanto fatto nel giro di ritorno sarebbe salva. È una squadra che subisce poco e che in contropiede è molto pericolosa. Va affrontata con grande rispetto. Quella di domani è la partita più importante, poi penseremo al...

Torino, 13 mag. – (Adnkronos) – "La Cremonese per quanto fatto nel giro di ritorno sarebbe salva. È una squadra che subisce poco e che in contropiede è molto pericolosa. Va affrontata con grande rispetto. Quella di domani è la partita più importante, poi penseremo al match con il Siviglia di giovedì". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese.