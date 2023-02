Calcio: Allegri, 'De Sciglio sta bene anche emotivamente, è sereno e tranquillo'

Torino, 6 feb.

– (Adnkronos) – "Sta bene anche emotivamente, è sereno e tranquillo". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sul difensore bianconero Mattia De Sciglio, vittima di insulti e minacce sui social dopo le rivelazioni fatte in Procura. "Per quanto riguarda i social purtroppo capitano tutti i giorni e sono uno schermo in cui si nascondono migliaia di persone. Non bisogna dargli importanza", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con la Salernitana.