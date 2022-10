Calcio: Allegri, 'derby partita sentita da tutti, bisogna fare risultato'

Torino, 14 ott. (Adnkronos) – "Domani è il derby è una partita sentita da tutti. Bisogna stare attenti e corti e lavorare da squadra per ottenere un risultato positivo". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia del derby con il Torino.

"Gli obiettivi sono sempre gli stessi. È normale che siamo in ritardo in campionato, perchè abbiamo pagato quella settimana tra Salerno e Monza. In Champions ci penseremo dopo l'Empoli", ha aggiunto il tecnico. "In questo momento l'incoscienza non ci deve mai abbandonare. Il campo ci dirà che partita faremo. Non è una sfida mia personale. È una sfida di tutti. Vinciamo tutti insieme e perdiamo tutti insieme. La squadra ha lavorato bene".

Allegri sulla squadra di Juric ha poi aggiunto: "Non so chi farà giocare Juric.

Loro hanno giocatori bravi con gamba e tecnici". Sulla formazione invece l'allenatore bianconero non si sbilancia "Kean? Con il Maccabi non ha avuto la sua occasione, perchè ha avuto un fastidio nella rifinitura. Domani devo sceglierne due tra Milik, Vlahovic e Kean. Paredes? Non ho ancora scelta la formazione. Paredes è arrivato si è messo subito a disposizione e non è detto che domani non giochi. Non è solo Paredes ma è una questione di tutta la squadra.

Bisogna fare un passetto alla volta. Una cosa che abbiamo sbagliato sono i gol che abbiamo preso. Tutte situazioni in cui abbiamo preso gol da contropiede e non è una questione fisica ma di attenzione quando facciamo la fase difensiva" ha concluso.