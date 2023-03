Calcio: Allegri, 'Di Maria domani titolare, in avanti dovrò gestire le forze'

Torino, 7 mar. – (Adnkronos) – "Angel è un giocatore straordinario, quando ha la palla è diverso dagli altri: sta bene fisicamente e domani partirà titolare. Domenica abbiamo Kean squalificato, quindi in attacco devo gestire al meglio le forze". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Probabile un tandem d'attacco con Dusan Vlahovic, reduce da un periodo negativo. "Sono contento di lui -sottolinea Allegri-, giocare da titolare nella Juventus è una responsabilità diversa. Dusan sta crescendo, gli attaccanti vengono valutati per i gol fatti ma a volte ha segnato sbagliando tecnicamente. Magari domani farà due gol e verrà visto tutto il maniera diversa, io penso che debba lavorare tutti i giorni per migliorare, come tutti i giocatori".