Calcio: Allegri, 'dobbiamo trovare un equilibrio, se non riesci a fare gol non devi subirlo'

Torino, 13 set. – (Adnkronos) – "Dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio. C'è un momento, come l'altra sera, in cui non riesci a fare gol ma non devi subirlo, non è una vergogna finire il primo tempo sullo 0-0". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito al momento delicato della sua squadra.

"Magari è un momento dove l'avversario prende il sopravvento, ci sta, le partite sono lunghe. Come quando andiamo in vantaggio e dobbiamo continuare a giocare, alle volte ci siamo fermati", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica.