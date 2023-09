Calcio: Allegri, 'dopo il Bologna non stavo bene'

Torino, 2 set. - (Adnkronos) - "Dopo la partita contro il Bologna non stavo tanto bene". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito alla sua assenza alla conferenza stampa post-partita della gara contro i rossoblù emiliani finita tra le polemiche per g...

Torino, 2 set. – (Adnkronos) – "Dopo la partita contro il Bologna non stavo tanto bene". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito alla sua assenza alla conferenza stampa post-partita della gara contro i rossoblù emiliani finita tra le polemiche per gli episodi arbitrali. "E' tutta la settimana che sono un po' malconcio, è stata la prima volta in vent'anni e il primo dispiaciuto ero io, in ogni caso quando parla Landucci è come se parlassi io", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli.