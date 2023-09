Calcio: Allegri, 'Empoli da non sottovalutare, Szczesny non ci sarà, in porta gioca Perin'

Calcio: Allegri, 'Empoli da non sottovalutare, Szczesny non ci sar&agrav...

Torino, 2 set. – (Adnkronos) – "Le insidie di domani sono le insidie di tutte le partite. L'Empoli cercherà di fare i primi punti del campionato, noi dovremo dare continuità. Troveremo una squadra che gioca, solida, tecnica, da non sottovalutare". Così l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli. "In porta Szczesny "non ci sarà, rientrerà dopo la sosta. Sta meglio ma non è in condizione di giocare, al suo posto c'è Perin", aggiunge Allegri.