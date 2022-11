Calcio: Allegri, 'Fagioli sta facendo bene ma lasciamolo sereno'

Torino, 9 nov. – (Adnkronos) – "Fagioli sta facendo bene ma lasciamolo sereno". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in merito al momento giovane centrocampista bianconero, in gol nelle ultime due partite di Serie A. "Sta facendo bene anche Miretti, l'altro giorno ho visto che Fabio ha già fatto 20-22 presenze con la Juventus -aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona-.

Fagioli sta facendo bene e magari farà bene anche domani ma ci saranno momenti in cui avrà bisogno di recuperare. Ci sono anche altri giovani con meno esperienza che si stanno mettendo in mostra".