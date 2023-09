Calcio: Allegri, 'fischi Stadium devono essere uno stimolo'

Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Se i fischi dello Stadium possono dare fastidio? No, sono situazioni che devono essere vissute come stimolo. L'anno prossimo se la Juventus giocherà in Champions è un risultato per tutti, bisogna essere concentrati su questo. Sia chi è ...

Torino, 30 set. – (Adnkronos) – "Se i fischi dello Stadium possono dare fastidio? No, sono situazioni che devono essere vissute come stimolo. L'anno prossimo se la Juventus giocherà in Champions è un risultato per tutti, bisogna essere concentrati su questo. Sia chi è dentro la Continassa ma anche i tifosi stessi che possono darci una grossa mano". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Bergamo contro l'Atlanta. "Abbiamo già avuto uno scontro diretto con la Lazio e domani un altro con l'Atalanta, che è una squadra fisica e aggressiva e bisognerà farsi trovare pronti. Non è che domani finisce il campionato però", aggiunge Allegri.