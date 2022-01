Torino, 11 gen. – (Adnkronos) – “Domani gioca Perin in porta, è una scelta perché domani Tek (Szczesny ndr) arriverà all’ultimo momento visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è l’ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, per cui arriverà allo stadio all’ultimo momento e andrà in panchina”.

Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter.