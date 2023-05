Calcio: Allegri, 'giocatori ignorino cori razzisti in campo ma chi di dovere deve punirli'

Calcio: Allegri, 'giocatori ignorino cori razzisti in campo ma chi di do...

Bergamo, 7 mag. – (Adnkronos) – "Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono…". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito ai cori razzisti indirizzati dalla curva dell'Atalanta ("sei uno zingaro") all'attaccante bianconero Dusan Vlahovic. "In campo dobbiamo ignorarli: ho detto ai ragazzi di mantenere la calma in situazioni del genere -aggiunge Allegri al microfono di Dazn- per non perdere uomini inutilmente. Ma poi, finita la partita, chi di dovere deve intervenire e sanzionare".