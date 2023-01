Torino, 28 gen. - (Adnkronos) - "Ho parlato con John Elkann ma non del rinnovo del contratto. Mi ha chiesto come sta andando la squadra, per il resto ci sono talmente tante cose da fare... serve essere concentrati sul campionato e non bisogna mai perderlo di vista". Così l'alle...

– (Adnkronos) – "Ho parlato con John Elkann ma non del rinnovo del contratto. Mi ha chiesto come sta andando la squadra, per il resto ci sono talmente tante cose da fare… serve essere concentrati sul campionato e non bisogna mai perderlo di vista". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza.